Водитель, перевозивший нижегородского расчленителя, рассказал о поездке
25-летний водитель грузовика, который перевозил нижегородского расчленителя с останками двух женщин, рассказал о поездке. Его слова приводит kp.ru.
Мужчина по имени Эдгар сообщил, что приехал на заказ и в лифте потрогал один из пакетов. Он спросил клиента, нет ли в багаже «ничего такого», но тот ответил, что всё нормально. У ГАИ Эдгар снова задал вопрос, и пассажир «очень сильно задёргался».
Тогда водитель мысленно обратился к Богу с просьбой остановить его, если у клиента в багаже есть что-то запрещённое. Вскоре так и произошло. Пока сотрудники ДПС осматривали документы, шофёр попросил их проверить сумки в кузове.
Когда правоохранители попросили пассажира открыть пакеты, он сбежал. По версии следствия, заказчик расправился с сожительницей, а затем убил её семью. Останки он разрезал и разложил по пакетам. Спрятать их убийца планировал в лесу. Жена водителя уверена, что преступник мог расправиться и с ним.
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