Питерского треш-блогера Эль Капитана осудили за организацию наркопритона

26 февраля 2026, 14:28

Блогер Эль Капитан получил 10,5 лет строгого режима за организацию наркопритона

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Санкт-Петербурге приговорил блогера Юрия Кузнецова («Эль Капитан») к 10,5 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.