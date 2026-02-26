Питерского треш-блогера Эль Капитана осудили за организацию наркопритона
Суд в Санкт-Петербурге приговорил блогера Юрия Кузнецова («Эль Капитан») к 10,5 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Полиция задержала Кузнецова летом 2025 года во время стрима. В его квартире на Петроградке нашли девять граммов мефедрона, таблетки с оксандролоном и трубки для курения. Следствие расценило это как подготовку к сбыту наркотиков и организацию притона.
Ранее блогер снимал юмористические ролики с женой Лизой Шатиловой, они набирали миллионы просмотров. Однако после развода Юрий ушёл в треш-стриминг и вёл эфиры из квартиры, куда приглашал различных гостей, в том числе девушек в откровенных нарядах.
Само жилище Эль Капитан называл «станцией Перекрышкино» и не делал тайны из наличия там «увеселяющих» препаратов. Отметим, что татуировки Кузнецова, включая «воровскую звезду*» и нецензурную надпись, могут осложнить ему жизнь в колонии.
