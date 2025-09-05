Пиво, рыба и маникюр: в Москве мастер шокировала клиентку трапезой во время процедуры

05 сентября 2025, 18:25

В Москве мастер маникюра пила пиво и ела рыбу во время шлифовки ногтей клиентки

Фото: iStock/igor_kell

В Москве мастер маникюра устроила настоящий перекус во время работы с клиенткой. Прямо во время шлифовки ногтей она пила пиво и ела рыбу, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».