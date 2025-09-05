Пиво, рыба и маникюр: в Москве мастер шокировала клиентку трапезой во время процедуры
В Москве мастер маникюра устроила настоящий перекус во время работы с клиенткой. Прямо во время шлифовки ногтей она пила пиво и ела рыбу, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».
По данным канала, девушка пришла к проверенному мастеру, с которым уже ранее работала. Однако на этот раз специалист повела себя неожиданно: прямо при клиентке она достала банку пива и закуску, а затем продолжила процедуру. При этом она обрабатывала ногти просоленными руками – в том числе обрезала кутикулу.
После инцидента клиентка отказалась от дальнейших услуг и обратилась к другому мастеру.
На фоне этой истории эксперты напомнили об опасности инфекций при нарушении гигиены во время маникюра. Ранее терапевт Дарья Умрик в беседе с Lenta.ruпредупреждала о риске заражения гепатитом через плохо обработанные инструменты. По её словам, вирус может сохраняться на маникюрных ножницах и кусачках и передаваться при контакте с кровью.
