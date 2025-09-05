В Нижегородской области 13-летний подросток избил и побрил налысо пенсионерку
В Нижегородской области 13-летний школьник избил и побрил налысо пенсионерку. В это время его товарищи снимали на видео издевательства над женщиной.
По факту преступления возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Личности подростков установлены.
Как пишет РИА Новости, видео с издевательствами появилось в местных telegram-каналах. Оно было снято в поселке имени Тимирязева Городецкого района. На нем 13-летний школьник бреет налысо и издевается над пенсионеркой, которую после госпитализировали с многочисленными переломами. Друзья подростка все снимали на телефон.
Сейчас пенсионерка находится в больнице. После ее направят на экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.
