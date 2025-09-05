В Красноярске девочка попала в больницу после травмы на железной дороге

05 сентября 2025, 18:26

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Красноярске девочка-подросток пострадала из-за опасных развлечений на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.





Все произошло вечером четверга, 4 сентября, недалеко от дома №18 на улице Телевизорной. Школьница забралась на мост и получила электротравму. Сотрудники экстренных служб узнали о случившемся от очевидца.



Вскоре на место приехала бригада скорой помощи. Пострадавшую экстренно госпитализировали. В больнице ей диагностировали ожоги различной степени тяжести.

«На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе сотрудников транспортной полиции и Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России», — передает ведомство.