Подросток задушил и изнасиловал сестру в круизном путешествии

14 апреля 2026, 13:25

CBS News: Подросток в США задушил и изнасиловал сестру в круизном путешествии

Во время семейного круиза по Карибскому морю 16-летний подросток совершил нападение на свою 18-летнюю сводную сестру Анну Кепнер. Трагедия произошла на борту судна, следовавшего в Майами, пишет CBS News.





Молодой человек изнасиловал девушку, а затем убил её, оставив тело на лайнере. Согласно результатам экспертизы, смерть наступила в результате асфиксии — жертву задушили.



Изначально дело рассматривалось в отношении несовершеннолетнего, поэтому многие детали держались в секрете. Однако судья принял решение передать дело в суд для взрослых. Теперь подростку предъявили обвинения в убийстве первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.



Если бы его судили как несовершеннолетнего, максимальный срок составил бы 21 год. Взрослый же приговор может обернуться для юноши пожизненным заключением.



