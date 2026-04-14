Российская блогерша опубликовала рядом друг с другом секс-игрушку и кулич

14 апреля 2026, 13:46

СК в Ленобласти открыл дело за фото секс-игрушки с куличом

Фото: медиасток.рф

В Ленинградской области возбудили уголовное дело против жительницы Мурино после публикации снимка, оскорбляющего чувства верующих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.





Личность подозреваемой установили, в ближайшее время её планируют задержать и предъявить обвинение. После этого суд изберёт для фигурантки меру пресечения.



По данным Telegram-канала Mash на Мойке, речь идёт о 20-летней блогерше, которая выложила фото с куличом и фаллоимитатором. Девушка уже удалила публикацию и принесла извинения, пояснив, что сама крещёная и не хотела никого оскорбить.



