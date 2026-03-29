Пламя охватило квартиру жилого дома в Подмосковье

29 марта 2026, 23:50

МЧС: один человек пострадал в результате пожара в Жуковском

Фото: iStock/photovs

В подмосковном Жуковском случился пожар в пятиэтажном доме на Россошанском проезде, одному человеку понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в областном МЧС.





По данным ведомства, возгорание началось днем на балконе пятого этажа, после чего огонь распространился на чердак. Сотрудники пожарной безопасности оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали жильцов.



«Из горящей квартиры огнеборцы спасли одного человека, к сожалению, он пострадал», — говорится в канале ведомства в мессенджере МАХ.