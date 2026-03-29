Россиянка умерла после знакомства с мужчиной в сети
Спустя два месяца после обнаружения тела 45-летней Светланы Шаталиной на балконе съёмной квартиры в Екатеринбурге стали известны новые обстоятельства её гибели. Об этом пишет KP.RU.
Жительница Серова (Свердловская область) приехала в областной центр, как предполагалось, на косметологическую процедуру, однако домой так и не вернулась. О её исчезновении стало известно после того, как она перестала выходить на связь. Спустя почти три недели сын женщины получил трагическое известие — её нашли мёртвой в чужой квартире, где она находилась в компании мужчины.
По словам родственников, Светлана в последнее время работала продавцом, подрабатывала и не имела серьёзных проблем со здоровьем или законом. Близкие характеризуют её как доброжелательного и открытого человека. 26 декабря женщина отправилась в Екатеринбург, сообщив 18-летнему сыну, что планирует снять жильё на несколько дней. Последний разговор между ними состоялся вечером 28 декабря — тогда она пообещала вскоре вернуться домой. Однако на следующий день связь с ней оборвалась.
Тело Светланы обнаружили 16 января на балконе квартиры, расположенной не по адресу её первоначального проживания. Позже появилась информация, что смерть не носит криминального характера, однако обстоятельства случившегося вызвали вопросы у близких. Как сообщает СМИ, только спустя два месяца родственникам сообщили причину смерти. Согласно заключению экспертизы, женщина скончалась от отравления неизвестным химическим веществом.
Предварительно установили, что Светлана могла познакомиться с мужчиной в интернете и приехать к нему в гости. По имеющейся версии, в квартире ей стало плохо, после чего она вышла на балкон, где упала. Мужчина, находившийся рядом, покинул место происшествия и не вызвал помощь. Именно этот факт вызывает наибольшее подозрение у окружения погибшей. Близкие не исключают, что он может быть причастным к отравлению.
Расследование продолжается. В Следственном комитете официальных комментариев по делу пока не дают.
