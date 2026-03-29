В Петербурге дебошир с молотком напал на рейсовый автобус
В Санкт-Петербурге водитель рейсового автобуса маршрута №30 пострадал в результате нападения пассажира. Об инциденте сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».
По данным Mash, вечером 29 марта на проспекте Ветеранов мужчина, находившийся в салоне автобуса, начал вести себя агрессивно. Предположительно, причиной конфликта стало недовольство тем, что водитель не дождался других пассажиров. По информации «Фонтанки», злоумышленник достал из рюкзака молоток и стал наносить удары по стеклу кабины водителя, угрожая ему. В результате осколки стекла травмировали руку шофёра.
После остановки автобуса нападавший покинул салон, повредил дверь и окно, а затем скрылся в ближайшем торговом центре. Там его задержали сотрудники полиции.
На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Пострадавшего водителя госпитализировали, подозреваемого доставили в 42-й полицейский отдел. Официальные комментарии от правоохранительных органов на момент публикации отсутствуют.
