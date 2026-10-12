Пламя охватило торговое судно в Ормузском проливе после взрыва

12 октября 2026, 00:58

Фото: iStock/eugenesergeev

В Ормузском проливе произошёл инцидент с танкером «M/T Valthera», который ходит под флагом Маршалловых островов. О случившемся 12 октября проинформировал индийский министр по портам, судоходству и водным путям Сарбананда Соновал.