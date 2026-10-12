Пламя охватило торговое судно в Ормузском проливе после взрыва
В Ормузском проливе произошёл инцидент с танкером «M/T Valthera», который ходит под флагом Маршалловых островов. О случившемся 12 октября проинформировал индийский министр по портам, судоходству и водным путям Сарбананда Соновал.
Согласно его данным, атака произошла 11 октября. Судно получило повреждение из-за попадания неизвестного снаряда, после чего на борту вспыхнул пожар. На танкере находились 11 граждан Индии. По словам Соновала, никто из них не пострадал.
В соцсети X министр опубликовал сообщение, в котором подтвердил факт атаки и возникновение пожара на судне. Он также отметил, что власти Индии продолжают внимательно отслеживать ситуацию и следить за её развитием.
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