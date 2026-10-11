Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Ленобласти

11 октября 2026, 23:50

Фото: iStock/Anton Novikov

В ночь на 11 октября в Санкт‑Петербурге произошло ДТП с повреждением объекта культурного значения. Как сообщила местная полиция, 31‑летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в памятник воинской славы на проспекте Ленина в Красном Селе.