Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Ленобласти
В ночь на 11 октября в Санкт‑Петербурге произошло ДТП с повреждением объекта культурного значения. Как сообщила местная полиция, 31‑летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в памятник воинской славы на проспекте Ленина в Красном Селе.
По данным правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Подробности о состоянии мужчины не раскрываются. За совершённое нарушение ему грозит административный арест сроком до 30 суток.
Ранее в Кемеровской области столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Машина медиков двигалась с включённым спецсигналом.
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