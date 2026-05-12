Пламя у автозапчастей остановили в последний момент: что случилось на складе в Уссурийске
В Уссурийске спасатели ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями. О погибших и раненых не сообщают, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Сейчас специалисты разбирают конструкции и проливают очаги. Пожарные не дали пламени перекинуться на соседние строения.
Пожары на складах считаются одними из самых опасных из-за большой площади помещений и высокой пожарной нагрузки. Огонь в таких зданиях может быстро распространяться по упаковке, горючим материалам и техническим жидкостям. Особую сложность при тушении создают плотное задымление, высокая температура и риск обрушения конструкций. Если на складе хранятся автозапчасти, ситуация может осложняться наличием масел, резины, пластика и лакокрасочных материалов.
Читайте также: