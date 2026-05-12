В Иркутске «ведьмак» ранил прохожего
В Иркутске участник средневековой вечеринки ранил прохожего макетом меча после ссоры в лесу. Молодой человек возвращался домой в образе героя из вселенной «Ведьмак» и нес за спиной два клинка. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По дороге к нему подошел местный житель. Незнакомца возмутил необычный вид «охотника на чудовищ». После короткой перепалки конфликт перерос в драку. Во время стычки парень ударил оппонента по голове одним из мечей. Макет не имел острого лезвия, поэтому пострадавший получил не самую тяжелую травму и сам обратился к врачам.
После инцидента полиция изъяла у любителя фэнтези оба клинка. Правоохранители квалифицировали его поступок как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
