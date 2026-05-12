Сломали гортань и бросили умирать: Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве

12 мая 2026, 11:10

SHOT: 68-летнего жителя Гвинеи убили в Москве

В Москве расследуют жестокое убийство выходца из Гвинеи. 68-летнего мужчину обнаружили в квартире на улице Обручева со сломанной гортанью, пишет телеграм-канал SHOT. Его госпитализировали, но спасти не удалось.





По версии следствия, к преступлению причастен сын погибшего — строитель Сидибе. Предполагается, что он набросился на отца в ходе ссоры и оставил умирать.



Ещё одно резонансное убийство произошло ранее. В Ачинске задержали 45-летнего мужчину, который расчленил незнакомца и выбросил части тела в реку.



По версии следствия, подозреваемый встретил потерпевшего на улице, пригласил к себе домой выпить. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, хозяин ударил гостя, и тот спустя несколько часов скончался.



