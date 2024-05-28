Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»

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Губернатор Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области.
Уточняется, что ракета летела в сторону Крыма. «Нептун» сбили около 19:00 мск.
По словам губернатора, обломки упали за пределами поселка Новоалексеевка. Сальдо заключил, что никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам губернатора, обломки упали за пределами поселка Новоалексеевка. Сальдо заключил, что никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова