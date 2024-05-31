ПВО сбили 5 противокорабельных ракет и 29 беспилотников над Краснодарским краем

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Минувшей ночью силы ПВО сбили пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников в небе над Краснодарским краем, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет «Нептун» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Уточняется, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 5 противокорабельных ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов в небе над Краснодарским краем. Также по одному украинском дрону было уничтожено над территориями Белгородской, Тамбовской и Воронежской областями.
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Евгения Парфентьева