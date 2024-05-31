Жители Казани заметили ударные дроны в небе над городом

Фото: iStock/aapsky
Жители столицы Татарстана сообщили о беспилотниках в небе над городом, видео публикует Telegram-канал Mash.
На обнародованных кадрах видно, как над городом пролетает крупный ударный дрон. Сообщается, что в Казани ревёт сирена воздушной тревоги.
Также уточняется, что всех сотрудников промышленных предприятий экстренно эвакуируют.
Позже стало известно, что в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Воздушным суднам, следовавшем в эти воздушны гавани, пришлось менять направление полета.
Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Татарстана сбили один беспилотник.
Читайте также:
ПВО сбили 5 противокорабельных ракет и 29 беспилотников над Краснодарским краем
Гладков: БПЛА атаковал поезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка
Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек
Также уточняется, что всех сотрудников промышленных предприятий экстренно эвакуируют.
Позже стало известно, что в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Воздушным суднам, следовавшем в эти воздушны гавани, пришлось менять направление полета.
Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Татарстана сбили один беспилотник.
Читайте также:
ПВО сбили 5 противокорабельных ракет и 29 беспилотников над Краснодарским краем
Гладков: БПЛА атаковал поезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка
Сальдо: в селе Раденск украинский дрон атаковал микроавтобус, погиб человек
Евгения Парфентьева