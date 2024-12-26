В калужском аэропорту отменили временные ограничения

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В аэропорту Калуги отменили введённый план «Ковёр». О этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее временные ограничения сняли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский.
Как писал телеграм-канал SHOT, план «Ковёр» был введён, предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Было задержано несколько рейсов.
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Анастасия Ларина