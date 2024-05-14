План «Перехват» объявили после стрельбы у метро «Пионерская» в Петербурге

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План «Перехват» объявили в Санкт-Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Об этом сообщает портал «78.ru», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Отмечается, что неизвестный из-за конфликта на парковке открыл стрельбу из травматического пистолета. Он сделал четыре выстрела, после чего скрылся с места преступления на автомобиле Porshe с московскими номерами.
В результате этого инцидента пострадал один человек, который в настоящее время находится в реанимации с ранением брюшной полости.
На месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов.
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В результате этого инцидента пострадал один человек, который в настоящее время находится в реанимации с ранением брюшной полости.
На месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов.
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Анастасия Чинкова