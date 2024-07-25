Украина обещала крупную сумму обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево

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Обвиняемые в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево Илья Ковылков и Михаил Дарий должны были получить три тысячи долларов от кураторов из силовых структур Украины, следует из дела, рассматриваемого Вторым западным окружным военным судом.
Отмечается, что Ковылков должен был предоставлять данные об изготовлении взрывных устройств и закупать компоненты для них. Дарий, в свою очередь, должен был закрепить эти устройства на беспилотнике, который бы подорвал топливные резервуары в Шереметьево.
За эти действия украинские кураторы обещали исполнителям три тысячи долларов. В деле указывается, что куратором является некий Филипчук, проходящий службу в силовых структурах Украины.
Ранее прокуратура потребовала назначить Ковылкову и Дарии наказание в видел лишения свободы сроком 21 и 28 лет соответственно.
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За эти действия украинские кураторы обещали исполнителям три тысячи долларов. В деле указывается, что куратором является некий Филипчук, проходящий службу в силовых структурах Украины.
Ранее прокуратура потребовала назначить Ковылкову и Дарии наказание в видел лишения свободы сроком 21 и 28 лет соответственно.
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Анастасия Чинкова