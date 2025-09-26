Пластическому хирургу Москвы дали условный срок за порнографию

26 сентября 2025, 20:52

РЕН ТВ: Пластическому хирургу Москвы дали условный срок за распространение порно

Фото: istockphoto/Asian

Кунцевский суд Москвы приговорил пластического хирурга и бьюти‑блогера Юрия Алтуняна и его сына Артура к условным срокам за распространение материалов интимного характера без согласия пострадавшей.