Пластическому хирургу Москвы дали условный срок за порнографию
Кунцевский суд Москвы приговорил пластического хирурга и бьюти‑блогера Юрия Алтуняна и его сына Артура к условным срокам за распространение материалов интимного характера без согласия пострадавшей.
Как пишет РЕН ТВ, отцу назначили 2,5 года условно, сыну — 2 года условно. Следствие установило, что Алтунян-старший действовал из личной неприязни — он организовал рассылку интимных видео и фото в социальных сетях и привлёк к этому сына, поручив ему техническую часть: создание анонимных аккаунтов и рассылку компромата.
Для создания видимости невиновности он даже отправлял ролики жене и коллегам. По данным дела, распространение велось с использованием iPhone 14 Pro Max и продолжалось до апреля 2025 года. Суд признал обоих виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографии. При назначении наказания учитывались все обстоятельства, в том числе распределение ролей между обвиняемыми.
Об аресте Алтуняна стало известно 19 мая. В материалах отмечается, что он проводил пластические операции в Москве, Сочи, Краснодаре, Ростове‑на‑Дону и Пятигорске, включая коррекцию губ, и вел блог с аудиторией около 2 млн подписчиков.
