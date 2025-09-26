Проглотившего 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки мужчину спасли в Индии

26 сентября 2025, 20:39

Times of India: врачи спасли проглотившего 29 ложек и 19 зубных щеток мужчину

Фото: istockphoto/Gumpanat

В Индии врачи удалили из желудка 40‑летнего мужчины десятки посторонних предметов. Об этом сообщает The Times of India.