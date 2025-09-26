Проглотившего 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки мужчину спасли в Индии
В Индии врачи удалили из желудка 40‑летнего мужчины десятки посторонних предметов. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, примерно месяц назад пациента поместили в реабилитационный центр для лечения наркозависимости в штате Уттар‑Прадеш. Через некоторое время он стал жаловаться на сильные боли в животе и его перевели в государственную больницу для обследования. УЗИ выявило массу инородных тел в желудке.
Хирург Шьям Кумар отметил, что команду поразило количество обнаруженного: из желудка извлекли 29 металлических ложек, 19 зубных щёток и две ручки.
По словам пациента, в центре к нему плохо относились, он чувствовал беспомощность и злость и, испытывая сильную тревогу, глотал попавшиеся под руку предметы.
