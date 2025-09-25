Двух человек госпитализировали с ботулизмом в ХМАО
Двух человек госпитализировали с ботулизмом в ХМАО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации СМИ, речь идет о супругах из Мегиона 55 и 59 лет. Они почувствовали себя плохо после обеда и сейчас находятся в Нижневартовской больнице.
Врачи пытаются стабилизировать состояние пациентов. Специалисты выясняют, что именно ела пара, чтобы исключить риск дальнейшего распространения инфекции.
Перед этим директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказывала о возрастании риска кишечных инфекций осенью и о том, как безопасно хранить продукты.
