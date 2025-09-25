Достижения.рф

Двух человек госпитализировали с ботулизмом в ХМАО

Фото: istockphoto/Motortion

Двух человек госпитализировали с ботулизмом в ХМАО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По информации СМИ, речь идет о супругах из Мегиона 55 и 59 лет. Они почувствовали себя плохо после обеда и сейчас находятся в Нижневартовской больнице.

Врачи пытаются стабилизировать состояние пациентов. Специалисты выясняют, что именно ела пара, чтобы исключить риск дальнейшего распространения инфекции.

Перед этим директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказывала о возрастании риска кишечных инфекций осенью и о том, как безопасно хранить продукты.

Никита Кротов

