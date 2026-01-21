В деле учительницы, обвиняемой в совращении учеников, появилось новое обстоятельство
22‑летнюю учительницу английского языка из Петербурга Афину Симеонидис поместили в городскую психиатрическую больницу имени Скворцова‑Степанова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, врачи госпитализировали педагога из-за возможного ухудшения её психического состояния. Сейчас она пребывает под медицинским наблюдением. Напомним, что в декабре прошлого года правоохранительные органы арестовали Симеонидис.
Поводом стало заявление двух её 12‑летних учеников. Следствие предъявило учительнице обвинение в насильственных действиях сексуального характера и утверждает, что располагает подтверждающими переписками.
После нескольких дней в СИЗО педагога отпустили домой по поручению председателя Следственного комитета России. Мать Афины ранее заявляла, что её дочь оклеветали.
