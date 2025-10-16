Племянница доверилась тете и лишилась больше миллиона рублей
В Калининграде 35‑летнюю женщину подозревают в присвоении более 1,1 млн рублей у 18‑летней племянницы. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Молодая девушка обращалась к родственнице за помощью при оформлении ипотеки — та согласилась взять кредит на своё имя и временно разместить на своём счёте деньги для первоначального взноса.
Когда пришло время вносить платёж, выяснилось, что средства исчезли: подозреваемая, как утверждают в полиции, потратила их на погашение долгов и на ставки.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) уже возбудили. С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
