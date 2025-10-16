Племянница доверилась тете и лишилась больше миллиона рублей

16 октября 2025, 22:26

Женшину подозревают в хищении миллиона рублей у племянницы в Калининграде

Фото: istockphoto/blinow61

В Калининграде 35‑летнюю женщину подозревают в присвоении более 1,1 млн рублей у 18‑летней племянницы. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.