Родители подростка не смогли разбудить его в школу в Липецкой области

16 октября 2025, 22:04

Родители 15-летнего подростка не смогли разбудить его в школу в Липецкой области

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Липецкой области бригада скорой помощи спасла 15‑летнего подростка, которого родители не смогли разбудить перед школой. Об этом сообщила глава регионального минздрава Анна Маркова в личном Telegram‑канале.