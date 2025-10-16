Родители подростка не смогли разбудить его в школу в Липецкой области
В Липецкой области бригада скорой помощи спасла 15‑летнего подростка, которого родители не смогли разбудить перед школой. Об этом сообщила глава регионального минздрава Анна Маркова в личном Telegram‑канале.
Инцидент произошёл 29 сентября в Липецком районе. На пульт скорой поступил вызов от семьи — ребёнок не просыпался. Прибывшие медики обнаружили подростка без сознания. В присутствии фельдшера у него наступила остановка сердца, но бригада сумела провести успешную сердечно‑лёгочную реанимацию.
Пациента в критическом состоянии передали реаниматологам и доставили в областную детскую больницу, где врачи продолжили борьбу за его жизнь. По предварительным данным, причиной состояния стало отравление таблетками.
Маркова отметила, что мальчика выписали неделю назад, его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.
