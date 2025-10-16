В Подмосковье открыли уголовное дело из-за пропажи подростка-зацепера
В Лобне возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка, увлекавшегося зацепингом ( экстремальное катание на электричках). Об этом сообщили в Telegram‑канале пресс‑службы Следственного комитета Московской области.
По словам следователей, криминалисты выехали на место, поисковые мероприятия уже организовали. Проводятся осмотры, допросы и оперативно‑розыскные действия, направленные на установление местонахождения пропавшего.
Речь идёт о 14‑летнем Всеволоде Серове, который ночью, в понедельник 13 октября, покинул дом и с тех пор не выходит на связь — на момент публикации прошло три дня. Мать подростка заявила, что ранее такого с ним не происходило.
Некоторое время назад он познакомился с компанией подростков, практикующих зацепинг.
