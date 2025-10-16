В Подмосковье открыли уголовное дело из-за пропажи подростка-зацепера

16 октября 2025, 22:15

В Лобне открыли уголовное дело из-за пропажи 14-летнего подростка-зацепера

Фото: istockphoto/blinow61

В Лобне возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка, увлекавшегося зацепингом ( экстремальное катание на электричках). Об этом сообщили в Telegram‑канале пресс‑службы Следственного комитета Московской области.