«Плевались и заставляли целовать ботинки»: Школьники толпой унизили одноклассника

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В Уфе 13-летние подростки толпой унизили одноклассника. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.
По данным издания, инцидент произошел в уфимской школе № 23. Дети под музыку из сериала «Слова пацана» записали видео, на котором проучили сверстника за то, что он якобы оскорблял их в прошлом. Мать потерпевшего обратилась в правоохранительные органы.
Мать пострадавшего рассказала изданию «Пруфы», что на ребенка надели пакет, поставили на колени, начали плевать него и заставляли лизать грязную обувь, но тот отказался. Тогда его начали избивать.
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