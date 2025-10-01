«Плевок в историю»: В Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

01 октября 2025, 15:42

В Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле

Фото: Istock/eugenesergeev

В Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом информирует РЕН ТВ.