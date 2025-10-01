«Плевок в историю»: В Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь
В Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом информирует РЕН ТВ.
Согласно записи с камер видеонаблюдения, двое мужчин подошли к мемориалу. Сначала они грели руки у пламени. После этого один из них вылил на огонь жидкость из бутылки, что привело к его затуханию.
Отмечается, что перед тем как совершить действия, один из мужчин огляделся по сторонам. Как только огонь погас, злоумышленники сразу покинули место происшествия. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мемориал на Марсовом поле имеет особый исторический статус. Он стал первым официально зажжённым Вечным огнём в СССР. Создатели монумента задумывали, что огонь должен гореть непрерывно.
Читайте также: