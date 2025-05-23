Плохо себя вела: в Челябинской области мать заказала убийство своей дочери

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В посёлке Измайловском Кизильского района (Челябинская область) 46-летняя местная жительница попросила знакомого убить её 12-летнюю дочь. О вопиющем случае пишет телеграм-канал SHOT.
Женщина заявила своему знакомому, что она устала от плохого поведения ребёнка. Жительница посёлка пригласила мужчину в гости и попросила за 100 тысяч рублей утопить девочку в реке Большой Караганке.
Знакомый женщины, ошарашенный такой просьбой, спрятал ребёнка у себя дома и всё рассказал полиции.
Мать задержана, в отношении её возбудили уголовное дело (статья о подстрекательстве к убийству малолетнего). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Знакомый женщины, ошарашенный такой просьбой, спрятал ребёнка у себя дома и всё рассказал полиции.
Мать задержана, в отношении её возбудили уголовное дело (статья о подстрекательстве к убийству малолетнего). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Анастасия Чубина