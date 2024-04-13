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«Плохо себя вёл»: бабушка убила 9-летнего внука в Чебоксарах

В Чебоксарах 61-летняя пенсионерка убила своего 9-летнего внука
13 апреля 2024, 13:26
Фото: iStock/burcu saritas

Фото: iStock/burcu saritas

В Чебоксарах бабушка убила 9-летнего внука, который плохо себя вёл. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ребёнка воспитывали мама и бабушка. Его отец живёт в Крыму. Накануне днём мальчик остался дома с бабушкой. Когда мать вернулась домой с работы, она обнаружила своего мёртвого сына.

По данным канала, 61-летняя бабушка задушила своего внука. Причиной для такого поступка стало плохое поведение мальчика, которое не понравилось пенсионерке.



В результате полицейские задержали бабушку. Ранее у неё не было судимостей. Правоохранители просмотрели социальные сети пенсионерки, в которых не обнаружили ничего подозрительного.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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#россия
#уголовное дело
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Сотрудники банка подменили 50 миллионов рублей на билеты банка приколов
Московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже 50 миллионов рублей
13 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Московский бизнесмен обвинил сотрудников Абсолют-банка в краже 50 миллионов рублей из ячейки и их подмене на билеты банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
50-летний Константин М. пришёл в отделение в банка за своими деньгами, которые хранил в ячейке. Вместе с сотрудником он отправился за сбережениями, однако в сейфе обнаружил фальшивые купюры. 50 миллионов настоящих рублей пропали.

Отмечается, что пострадавший обратился в правоохранительные органы. Внутреннюю проверку начали и в Абсолют-банке.

По информации источника, всю сумму подменили еще в декабре прошлого года. В настоящее время преступника ищут.

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СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью
13 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку «химической жидкостью». Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело. Также запланированы допросы потерпевших и свидетелей.

Напомним, в подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. По информации источника 112, преступник подходил к одиноким женщинам на улицах и обливал их кислотой.

В числе пострадавших несколько девушек. Одну из них госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. По предварительным данным, погибло минимум шесть человек.

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«Отсидеться на чердаке не получится»: глава Курганской области призвал к эвакуации
Губернатор Курганской области Шумков призвал жителей эвакуироваться
13 апреля 2024, 13:44

Фото: iStock/MarianVejcik

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что центральная часть Кургана находится под угрозой затопления. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В настоящее время уровень воды в Кургане составляет более четырёх метров. В регионе объявлена превентивная эвакуация, ведётся оповещение населения.

Шумков призвал местных жителей эвакуироваться, отметив, что отсидеться на чердаке или крыше вряд ли получится.

В своём посту он призвал граждан собрать документы и ценные вещи, позаботиться о детях и маломобильных близких, убрать домашних животных из зон подтопления и как можно быстрее покинуть опасную зону.

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#курганская область
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#опасность
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В Москве эвакуируют бизнес-квартал Трёхгорная мануфактура
13 апреля 2024, 11:35

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Работники бизнес-квартала Трёхгорная мануфактура в Москве сообщили об эвакуации. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сотрудники ресторана, находящегося на территории бизнес-квартала рассказали, что поступило сообщение о минировании. При этом им запретили выходить на улицу, не выпускают из здания.

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали порядка 700 человек из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Причиной для этого как и в данном случае послужило поступившее сообщение о минировании. Эвакуация проводилась в консультативно-диагностическом центре, где нет лежачих пациентов.

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В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере
#эвакуация
#москва
#работники
#бизнес
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В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших
13 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/Shutter2U

Вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. The Sydney Morning Herald сообщает о минимум шести погибших.
Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Всех посетителей торгового центра эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Местные СМИ пишут, что преступника ликвидировали. В настоящее время проверяется информация о его сообщнике, который мог остаться в здании.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#информация
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Балицкий: Число погибших под ударом ВСУ по Токмаку возросло до восьми
13 апреля 2024, 10:39

Фото: Официальный сайт Кремля

Не менее восьми человек погибло в результате удара ВСУ по Токмаку, об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребенка», — пишет Балицкий.

Ещё 13 пострадавших госпитализированы, уточнил губернатор. Местным жителям, которые остались без крыши над головой, предоставят временное жильё.

Напомним, вечером 12 апреля Вооружённые сил Украины нанесли удар по мирному жилому сектору запорожского города Токмак. В результате, многоквартирный дом разрушен, без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.

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#запорожская область
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#смерть
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В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере
13 апреля 2024, 10:33

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, которые застряли в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Об этом в социальной сети X написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Отмечается, что в спасательной операции принимают участие 7 вертолетов, 543 человека, а также военный самолет-транспортник. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Уточняется, что российское консульство не получало данных о граждан РФ среди пострадавших.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок. Люди, находившиеся внутри, упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек.

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#рф
#турция
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В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан Таджикистана в военные конфликты
В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты
13 апреля 2024, 08:41

Фото: iStock/Pict Rider

Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Алма-Аты. Он вовлекал граждан стран Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.
Отмечается, что 32-летнего мужчину объявили в межгосударственный розыск в сентябре прошлого года. На данный момент преступник находится в изоляторе.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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#розыск
#сотрудники
#страны
#аэропорт
#казахстан
#преступники
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За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов
13 апреля 2024, 07:37

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Об этом рассказал журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса.
Уточняется, что на сегодняшний день все в городе подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков. Как сообщает Сиса, из-за перелива улиц Донгузская и Уральская автомобили ГИБДД и оперативных служб направлены для эвакуации людей.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее сообщалось, что ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. В настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса.

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров

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