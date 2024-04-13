«Плохо себя вёл»: бабушка убила 9-летнего внука в Чебоксарах

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В Чебоксарах бабушка убила 9-летнего внука, который плохо себя вёл. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ребёнка воспитывали мама и бабушка. Его отец живёт в Крыму. Накануне днём мальчик остался дома с бабушкой. Когда мать вернулась домой с работы, она обнаружила своего мёртвого сына.
По данным канала, 61-летняя бабушка задушила своего внука. Причиной для такого поступка стало плохое поведение мальчика, которое не понравилось пенсионерке.
В результате полицейские задержали бабушку. Ранее у неё не было судимостей. Правоохранители просмотрели социальные сети пенсионерки, в которых не обнаружили ничего подозрительного.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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По данным канала, 61-летняя бабушка задушила своего внука. Причиной для такого поступка стало плохое поведение мальчика, которое не понравилось пенсионерке.
В результате полицейские задержали бабушку. Ранее у неё не было судимостей. Правоохранители просмотрели социальные сети пенсионерки, в которых не обнаружили ничего подозрительного.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
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Анастасия Чинкова