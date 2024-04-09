В Москве сисадмин зверски убил приятеля, залив ему в рот и задний проход монтажную пену

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В Таганском районе Москвы системный администратор избил своего приятеля, а после залил ему монтажную пену в рот и задний проход. Мужчина скончался на месте. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, мужчина пошел гулять и нашел себе товарища 1993 года рождения для совместного распития алкогольных напитков. Сисадмин позвал нового знакомого к себе на работу, где они начали вместе выпивать. Однако в какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Тогда сисадмин насмерть забил товарища, после чего раздел труп и залил монтажной пеной рот и задний проход убитого.
По данным столичной прокуратуры, убийца задержан. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Расследование контролирует Таганская прокуратура.
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Элина Позднякова