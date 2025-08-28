28 августа 2025, 21:18

Кондратьев: площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 32 гектаров

Фото: istockphoto/Toa55

Площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 32 га, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.