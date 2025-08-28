Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла
Площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 32 га, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, из-за сильного ветра огонь распространился, а с ночи над ликвидацией работают сотрудники МЧС и «Кубань-спас» — сейчас горят четыре очага.
Кондратьев отметил, что в тушении задействованы более 330 человек, в том числе волонтеры; в ближайшее время группировку планируют нарастить. На месте работают около 80 единиц техники, а также вертолет и самолет МЧС. Региональное управление МЧС сообщает, что спасатели эвакуировали туристов, оказавшихся отрезанными огнем от безопасных маршрутов.
По предварительной версии, возгорание в лесном массиве Пшадского округа было вызвано падением обломков сбитого украинского беспилотника; Минобороны РФ заявило, что ночью над Краснодарским краем уничтожили 18 БПЛА.
