Фото: iStock/grafoto

Сетевой ресторан загорелся в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».



Речь идет о заведении, расположенном в доме №69 по Бакунинской улице в Басманном районе. Посетителей и персонал эвакуировали до прибытия экстренных служб. С улицы было видно задымление, вокруг здания столпились люди.

Информации о пострадавших и причинах возгорания не приводится. Также не указывается точное название ресторана.

Ранее сообщалось, что в Воронеже восьмилетний мальчик погиб после пожара в квартире жилого дома.

Лидия Пономарева

