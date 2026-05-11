Площадь лесного пожара во Флориде выросла почти до двух тысяч гектаров
Площадь лесного пожара в американском штате Флорида выросла почти до двух тысяч гектаров, при этом огонь смогли локализовать лишь на 20%. Об этом сообщает телеканал FOX News, ссылаясь на данные местной Лесной службы.
По данным ведомства, пламя продолжает распространяться, хотя экстренным службам удалось частично взять ситуацию под контроль. К тушению привлекли более 10 бригад пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Борьба со стихией осложняется погодными условиями: в штате давно не было осадков, а сильный ветер способствует ускоренному распространению огня.
Пожары бушуют в окрестностях Майами и в западной части округа Бровард. Дым от крупного возгорания в Эверглейдс уже достиг жилого района Холли-Лейк. Власти попросили местных жителей следить за экстренными сообщениями, не открывать окна в домах и проводить минимум времени на улице, чтобы избежать вредного воздействия продуктов горения.
