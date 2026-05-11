Школьницу застрелил неизвестный на фотосессии перед выпускным вечером

11 мая 2026, 18:10

В США школьницу убил неизвестный незадолго до выпускного вечера

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В американском городе Браунсвилл (штат Теннесси) в результате стрельбы в парке перед выпускным вечером погибла школьница, еще четыре человека пострадали. Об этом 10 мая сообщил телеканал Fox News со ссылкой на данные правоохранительных органов.





Трагедия произошла вечером в пятницу в парке имени Бэнкса, где собрались подростки для предвыпускной фотосессии. Прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых раненых. Всех их госпитализировали, однако одна из девушек скончалась в больнице.



Личность погибшей уже установили. В связи с инцидентом занятия в школе в понедельник отменили, а выпускной вечер завершился досрочно. Очевидцы сообщают, что незадолго до стрельбы в парке находились более ста студентов и множество автомобилей.



Информация о подозреваемом и возможных мотивах преступления пока не раскрывается. Шериф округа Хейвуд Билли Гарретт-младший назвал случившееся «бессмысленной трагедией» и пообещал привлечь виновных к ответственности.



