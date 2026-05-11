В Сибири маленький медвежонок осиротел и попросил помощи у людей
В Иркутской области, в городе Усть-Кут, люди обнаружили маленького медвежонка-сироту. Об этом рассказал Telegram-канал «Иркутск №1».
Зверёк забрёл на участок частного дома. Местные жители предполагают, что его мать могли застрелить охотники.
Как уточняется в сообщении, молодой человек, нашедший детёныша, обратился в МЧС, охотхозяйство и лесничество. Медвежонок убегал и забирался на дерево, поэтому его пришлось ловить.
В регионе работают специализированные организации по реабилитации диких животных. В будущем у малыша есть хорошие шансы вернуться в естественную среду обитания.
Ранее в Новосибирском зоопарке родился белый медвежонок, занесённый в Красную книгу. За медведицей Гердой и её детёнышем круглосуточно наблюдают зоологи и ветеринары с помощью камер, установленных в вольерах.
