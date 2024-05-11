ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.
Уточняется, что ракеты ATACMS, предположительно, использовались, с кассетными боеприпасами. По словам главы ЛНР, на месте удара продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета.
В результате атаки пострадали три человека. Еще восемь местных жителей были ранены. Пасечник отметил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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В результате атаки пострадали три человека. Еще восемь местных жителей были ранены. Пасечник отметил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Екатерина Коршунова