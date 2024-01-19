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Жителей частного сектора в районе горящей нефтебазы под Брянском эвакуировали

Богомаз: 32 человека эвакуировали из района горящей нефтебазы под Брянском
19 января 2024, 14:31
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Жителей частного сектора, который находится недалеко от горящей нефтебазы в Брянской области, эвакуировали в целях безопасности. Для них подготовлен ПВР. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

При этом он пояснил, что в настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют не превышает ли концентрация вредных веществ в воздухе предельно допустимую норму.


Напомним, что утром 19 января на нефтебазе В Клинцах Брянской области вспыхнул пожар. По сообщениям губернатора региона Александра Богомаза, возгорание произошло после нейтрализации системой РЭБ украинского беспилотника, который всё же успел сбросить снаряд.

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#специалисты
#возгорание
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Обвинение запросила 28 лет колонии для Дарьи Треповой*
19 января 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В суде для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, запросили 28 лет лишения свободы, об этом сообщает «РИА Новости».
Обвинение просит заключить Трепову* в колонию на 28 лет. По версии следствия, она совершила теракт в питерском кафе, в котором погиб российский корреспондент Владлен Татарский, а ещё 42 человека получили ранения.

Напомним, ранее Трепова* созналась, что приказы к действию ей отдавал украинский журналист Роман Попков. Он обещал ей помочь с переездом на Украину.

Попков свёл Трепову* со своим знакомым по кличке Гештальт. Именно он передал ей начинённую взрывчаткой статуэтку, которую 2 апреля 2023 года она вручила военкору Владлену Татарскому на встрече в кафе «Патриот».

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*Признана террористкой и экстремисткой на территории России
#теракт
#санкт-петербург
#суд
#обвинение
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ФСБ: В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о российской армии
19 января 2024, 13:57

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Луганской Народной Республике задержали шпионку, которая собирала данные о российской армии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — прокомментировали ситуацию в в ведомстве.

Задержанная собирала сведения о российских военных и военной технике. Раздобытые данные она передала в ГУР Украины с помощью мессенджера.

В отношении украинки возбудили уголовное дело за шпионаж, теперь его грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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#фсб
#лнр
#вс рф
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В отношении актёра Анатолия Руденко возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье о хранении наркотиков возбуждено против актёра Руденко
19 января 2024, 13:50

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Уголовное дело возбудили в отношении актёра Анатолия Руденко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 17 января сотрудники полиции остановили автомобиль, на пассажирском сидении которого находился Руденко. Он сильно занервничал, чем привлёк внимание правоохранителей. После проведения проверки выяснилось, что актёр приклеил скотчем к паху пакетик с 0,57 граммами мефедрона. Он был задержан и доставлен в ОВД Пресненского района Москвы.

По словам Руденко, он нашёл этот пакетик на улице, подумав, что это отрава для собак. Затем его знакомые рассказали, что это могут быть наркотические вещества. После этого актёр решил всё же не выбрасывать находку, но и продавать её он также не собирался.

При этом Руденко не смог объяснить полиции, зачем он приклеил пакет к паху.

В результате этого в отношении актёра было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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#наркотики
#полиция
#уголовное дело
#актёр
#россия
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В Крыму супруги захватили подругу в сексуальное рабство и насиловали при ребенке
19 января 2024, 13:46

Фото: istock / graphixchon

В Крыму супружеская пара взяла в сексуальное рабство свою подругу, которую заманили в дом на «семейный праздник».
Как сообщает телеграм-канал SHOT, безработные Алексей и Людмила из Азова 17 января пригласили свою знакомую в гости на семейное торжество в СНТ «Мичуринец-3». Когда она пришла, супруги закрыли ее в подвале. Муж с женой напились и начали избивать свою гостью. Потом они поднялись в детскую комнату и там несколько раз изнасиловали свою подругу на глазах у семилетней дочери.

Сожитель пострадавшей начал переживать, где его возлюбленная и вызвал полицию. Неадекватов задержали.

Против них возбудили дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконное лишение свободы» и «Изнасилование».

Ранее сообщалось, что матери изнасилованного ребёнка из Мариинска грозит тюрьма за детское порно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дом
#уголовное супруги
#дома
#изнасилование
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В Хабаровске задержали агента СБУ, планировавшего убийство военных
ФСБ: агента СБУ, планировавшего убийство военных, задержали в Хабаровске
19 января 2024, 13:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинского агента, планировавшего убийство российских военных, задержали в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Выяснилось, что россиянин по заданию украинских спецслужб собирался убить военных из воинских частей, расположенных на территории Хабаровского края.

Также задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам данные о радиочистотах, используемых Минобороны России, и о военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по которой ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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#фсб
#россия
#украина
#задержание
#убийство
#военные
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Бывший глава челябинского ПФР Чернобровин получил 16 лет колонии за взятки
Главу Челябинского отделения ПФР Чернобровина приговорили к 16 годам колонии
19 января 2024, 13:12

Фото: istock / gorodenkoff

Центральный районный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

«Окончательно назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей», — вынес приговор судья Алексей Акатышев.
Второй фигурант этого дела, его подчиненный Рудольф Зайцев, осужден на 9,5 лет со штрафом в размере 139 миллионов рублей.

По версии следствия, Чернобровин и Зайцев получали деньги от директора ЧОПа «Аквилон» за заключение контрактов на оказание охранных услуг объектам челябинского Пенсионного фонда РФ.

Чернобровин был задержан в июле 2021 года.

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#суд
#приговор
#деньги
#наказание
#новости
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Потерпевшие при теракте в кафе Петербурга подали миллионные иски к Треповой*
Потерпевшие в теракте в кафе предъявили иски к Треповой* на 50 млн рублей
19 января 2024, 13:00

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Иски на сумму в порядка 50 миллионов рублей к Дарье Треповой* подали потерпевшие по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 2 апреля 2023 года Трепова* находилась на творческом вечере военкора Владлена Татарского. Она вручила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. В результате прогремевшего взрыва Татарский погиб на месте, ещё свыше 50 человек получили ранения. Она обвиняется в совершении теракта.

Агентство отмечает, что всего в суд поступил 21 иск. Один из них, на 15 миллионов рублей, принадлежит матери погибшего военкора.

Трепова*, не признающая свою вину в содеянном, также не признала и данный иск. При этом она пообещала, что в частном порядке постарается компенсировать средства.

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*признана террористкой и экстремисткой на территории России
#теракт
#суд
#пострадавшие
#санкт-петербург
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Украинцы пытались устроить взрыв газа в Москве, угрожая по телефону школьнику
19 января 2024, 12:37

Фото: iStock/Kileman

Украинские телефонные террористы позвонили десятилетнему москвичу и сказали ему устроить взрыв в многоэтажном доме, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, телефонный звонок раздался в одном из многоэтажных домов на Ельнинской улице в Москве.

Трубку поднял десятилетний мальчик. На другом конце провода голос представился сотрудником газовой службы и сказал, что прямо сейчас необходимо открыть все конфорки и поджечь рядом спички. Иначе — все дома в Кунцево взлетят на воздух.

Однако, ребёнок догадался, что его обманывают и просто бросил трубку, а вечером рассказал матери о произошедшем. Женщина обратилась в полицию.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Было установлено, что телефонный звонок был сделан с территории Украины.

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#газ
#взрыв
#москва
#ребёнок
#украина
#мошенники
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В российском городе люди пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов
Бастрыкин поручил завести дело из-за уличных драк подростков в Нижнем Новгороде
19 января 2024, 12:25

Фото: istock / Motortion

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках подростков в Нижнем Новгороде. Об этом информирует «Лента.ру».

В социальных сетях появилась информация о бойцовском клубе, который в городе организовали несовершеннолетние мигранты. Они устраивают драки прямо на улицах, а старшие по возрасту обучают их разнообразным боевым приемам.

Нижегородцы обратились в СК с жалобами, так как беспокоятся за своих детей.

Глава СК получил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
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