Жителей частного сектора в районе горящей нефтебазы под Брянском эвакуировали

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Жителей частного сектора, который находится недалеко от горящей нефтебазы в Брянской области, эвакуировали в целях безопасности. Для них подготовлен ПВР. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
При этом он пояснил, что в настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют не превышает ли концентрация вредных веществ в воздухе предельно допустимую норму.
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