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Площадь природного пожара в Крыму увеличилась в три раза

МЧС: площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась с 15 до 45 гектаров
25 августа 2024, 23:43
Фото: istock/DmyTo

Фото: istock/DmyTo

Площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Также отмечается, что участие в тушении пожара принимает более 380 человек и три вертолета.



Ранее МЧС сообщало, что площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.

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#мчс
#крым
#вертолёт
#пожар
Алаудинов заявил о доминировании России по всей линии боевого соприкосновения
Алаудинов: ВС РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения
25 августа 2024, 23:51

Фото: istockphoto/zabelin

Командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области не оканчиваются бои, однако обстановка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

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#всу
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В Киеве мобилизованный умер в военкомате во время приступа эпилепсии
«Киев ИНФО»: в Киеве мобилизованный умер в военкомате из-за приступа эпилепсии
25 августа 2024, 23:13

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

В Киеве призванный на службу мужчина умер от эпилептического припадка в военкомате, сообщает «Киев INFO» в своем Telegram-канале.
«Парень (нормально даже военно-врачебную комиссию не прошел, а его уже сюда направили!) – умер от приступа эпилепсии. Такие вот "проверки" здоровья будущих воинов», – подчеркивается в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел 18 августа. Мужчина умер после того, как непрямые попытки искусственного дыхания оказались неэффективными.

Ранее стало известно, что трое мужчин, мобилизованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Одесской области, совершили побег. ЧП произошло в селе Сычавка, военнослужащие оказались ранее осужденными заключенными. Утверждается, что беглецы были вооружены автоматическим оружием.

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#всу
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Площадь лесного пожара в Крыму выросла до 15 га, объявлена эвакуация двух СНТ
25 августа 2024, 22:35

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Площадь лесного пожара, который разгорелся на юго-востоке Крыма, выросла до 15 гектаров, объявлена эвакуация двух СНТ. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. К тушению привлекли более 280 специалистов и 83 единицы техники, указано в публикации.
«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, эвакуацию проводит в превентивных целях из СНТ «Рассвет» и «Волна». Для людей уже развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из СНТ «Рассвет» эвакуировали около 100 человек.

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#человек
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Аксенов: около 100 человек эвакуируют из СНТ в Крыму из-за лесного пожара
25 августа 2024, 21:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Из-за лесного пожара у поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма власти решили эвакуировать около 100 человек из СНТ «Рассвет». Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его информации, некоторые покинут садоводство на автобусах, другие уезжают самостоятельно.
«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно», — написал он.
Аксенов добавил, что огонь может перейти и в район СНТ «Волна», однако спасатели МЧС делают все возможное, чтобы остановить пожар.

Он также добавил, что большая часть жителей СНТ уехала в поселок Орджоникидзе, и в пунктах временного размещения сейчас никого нет.
«Прошу доверять только официальным источникам информации и не верить слухам», — призвал Аксенов.
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#мчс
#пожар
#снт
#человек
#здание
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В запорожском Энергодаре частично отключился свет из-за повреждения ЛЭП
25 августа 2024, 21:41

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Запорожье часть города Энергодар осталась без света из-за повреждения ЛЭП, которая находится за его пределами. Об этом сообщили городские власти в телеграм-канале. По их данным, подачу электричества восстановят после устранения причин отключения.
«Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — указано в публикации.
Ранее город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, было зафиксировано шесть прилетов по прибрежной зоне города, удары наносились по береговой линии.

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В Черновцах опечатали храм первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ
25 августа 2024, 19:44

Фото: istock/Popescu Marius

В Черновцах опечатали храм-усыпальницу первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в своем телеграм-канале. Доступ к церкви перекрыло руководство городского кладбища, на территории которого она расположена, указано в сообщении.
«Власти запретили первый на Украине румыноязычный приход, теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу. Сорвали замки и опечатали храм-усыпальницу Буковинских митрополитов на городском кладбище города Черновцы», — говорится в публикации.
Епархия подчеркивает, что руководство кладбища, закрыв храм, лишило румыноязычную религиозную общину в честь Трех Святителей возможности проводить богослужения.

Отмечается, что украинская власть намеренно ограничила в правах румыноязычное меньшинство и ущемляет их.
«Сначала власти отказали в регистрации викариатства для Румынской православной церкви, теперь начали опечатывать румыноязычные приходы. <...> Что дальше? Скорее всего, прихожане подготовят обращение к президенту Румынии», — заключили в епархии.
Ранее сообщалось, что лидер украинского режима Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Законопроект, позволяющий запрещать религиозные организации вступит в силу через 30 дней после публикации.

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Подруга Дурова Юлия Вавилова пропала после ареста Павла
Baza: подруга Дурова Юлия Вавилова перестала пропала со связи после ареста Павла
25 августа 2024, 19:30

Фото: istock/gorodenkoff

Подруга Павла Дурова Юлия Вавилова пропала и перестала выходить на связь после ареста основателя Telegram. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает телеграм-канал Baza. Мать Юлии заявила, что не может дозвониться до дочери со вчерашнего вечера.
По данным издания, другой родственник Вавиловой, который пожелал оставаться анонимным, рассказал, что последний раз Юлия связывалась с родными два дня назад, после чего от нее не было никаких новостей.

Отец Юлии пояснил, что он связывался с ней 2 августа, когда поздравлял с днем рождения, а также подтвердил информацию о планах дочери съездить во Францию.

Ранее сообщалось, что по некоторым данным Юлия Вавилова могла быть задержана в Париже вместе с Павлом Дуровым.

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Раскрыта личность девушки, задержанной вместе с Дуровым в Париже
Baza: вместе с Дуровым в Париже задержали его подругу Вавилову
25 августа 2024, 18:44

Фото: istock/AntonioGuillem

Вместе с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в Париже, по предварительным данным, задержали его 24-летнюю подругу криптоинвесторшу Юлию Вавилову. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Девушка перестала появляться в сети с ночи 25 августа.
По данным издания, 16 августа она прилетела из Казахстана в Азербайджан, выложив фото на фоне самолета Embraer Legacy 600, а после кадры — с аналитикой по мессенджерам.

Судя по соцсетям, Юлия живет в Дубае и часто оказывается в тех же местах, где и Павел Дуров. Себя она называет геймером, стримером, криптоинвестором и администрирует канал о криптовалюте на арабском языке.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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Психически нездоровы: Что известно о семье, где мужчина выбросил из окна жену с младенцем
Мужчина, выкинувший жену и ребенка из окна в Москве, находится в коме
25 августа 2024, 18:16

Фото: istock / Edgar

В воскресенье, 25 августа, 39-летний житель ЖК «Лефортовский парк» выбросил из окна женщину и грудного ребенка. Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал Mash. Сейчас двор жилого комплекса оцеплен, мужчина задержан, ему оказывают медицинскую помощь. В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагичного происшествия.

Выкинул в окно 16-го этажа жену и младенца

Примерно в 9:10 в сети появились сообщения о гибели женщины с ребенком, которых выбросили из окна 16-го этажа.

По предварительным данным, трагедия в московском ЖК «Лефортово парк» произошла в момент, когда мужчина и женщина находились под действием сильнодействующих веществ.

Первым отец семейства в окно выбросил грудного ребенка. Компетентные органы рассматривают две версии: согласно одной из них, следом за ребенком подозреваемый выбросил супругу в окно, а по другой — она сама бросилась за ребенком.
Фото: istock / Denis Mamin

Изначально мужчина забаррикадировался в квартире и выкидывал вещи на улицу. Также он некоторое время стоял голый в окне.

Затем появились сообщения, что он открыл дверь и пустил правоохранителей. После этого медики увезли преступника на каталке. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, сейчас он в коме.

Прокуратора Москвы показала кадры из квартиры. Подозреваемый перевернул кровать в спальне. По квартире разбросаны детские вещи и распахнуто окно.
Фото: Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место прибыл заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев, дело поставлено на контроль ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Проблемы с психикой

По данным Mash, Александр и Милена Липатовы переехали в Москву из Барнаула несколько лет назад. В ЖК «Лефортово парк» они поселились полтора года назад. Женщину часто видели на детской площадке с коляской. Соседи отмечают, что семья была спокойная, внимания не привлекала.

Ранее мужчина работал в барнаульском филиале Центробанка, позже ему предложили должность в московском офисе. Как стало известно «МК», повышение россиянин воспринял тяжело: панические атаки и нервные срывы преследовали его.

Знакомые мужчины рассказали изданию, что Александр мог просто так лечь посреди комнаты, закрыть голову руками и начать кричать. Недавно, уже находясь в Москве, ему предложили пост главного менеджера. Он снова начал болезненно переживать карьерный рост – нервоз вернулся, но в меньших масштабах.
В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна женщину с ребенком
В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна женщину с ребенком

С нетерпением ждали малыша

Родственники рассказали полицейским, что мужчина был приличным семьянином, с супругой он жил в счастливом браке последние 8 лет, малыша они ждали с нетерпением. У женщины некоторое время были противопоказания к беременности, но пара не теряла надежды. Мальчик воспитывался по новейшим методикам, возле него никогда не выясняли отношений, не повышали голос и не ссорились.

Соседи отмечают, что на этой неделе ребенок много плакал, из квартиры неоднократно были слышны ссоры.

Кроме того, в апреле 2024 месяца Милена неожиданно для всех стала ходить на сеансы к психотерапевту. По какой причине это произошло женщина не рассказала даже родным.

Антидепрессанты и странные записки

Как сообщает Telegram-канал Mash, в квартире силовики нашли упаковку от антидепрессантов и странные записки. Помимо этого, правоохранители обнаружили «бумаги с бредовыми заметками».
В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки
В квартире выброшенных из окна матери и ребёнка найдены странные записки
Также есть данные, что Александр в момент совершения преступления был под воздействием наркотиков. Как пишет канал, сильнодействующие вещества принимали оба супруга.
Фото: istock / Remains

Сейчас на месте продолжает работать полиция. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человека. Липатова позже доставят в столичный СК на допрос. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи пытаются нормализовать его состояние.

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