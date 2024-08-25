Площадь природного пожара в Крыму увеличилась в три раза

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Площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Также отмечается, что участие в тушении пожара принимает более 380 человек и три вертолета.
Ранее МЧС сообщало, что площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.
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Также отмечается, что участие в тушении пожара принимает более 380 человек и три вертолета.
Ранее МЧС сообщало, что площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.
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Александр Климов