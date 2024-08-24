В Казани загорелось здание гарнизонного военного суда

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В Казани произошел пожар в здании гарнизонного военного суда. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, вечером 24 августа в здании гарнизонного военного суда на улице Дзержинского прозвучали звон стекла и огня. Во время поджога жители видели мужчину и женщину, которые убегали с места происшествия.
По предварительной оценке, они могли бросить бутылку с зажигательной смесью в окно. Подробности инцидента на данный момент неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Ранее Подольский районный суд Москвы приговорил владельца компании «Вкусно – и точка» к одному году лишения свободы условно за попытку поджога военного комиссариата.
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По предварительной оценке, они могли бросить бутылку с зажигательной смесью в окно. Подробности инцидента на данный момент неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Ранее Подольский районный суд Москвы приговорил владельца компании «Вкусно – и точка» к одному году лишения свободы условно за попытку поджога военного комиссариата.
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Александр Климов