Аксенов: около 100 человек эвакуируют из СНТ в Крыму из-за лесного пожара

Из-за лесного пожара у поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма власти решили эвакуировать около 100 человек из СНТ «Рассвет». Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его информации, некоторые покинут садоводство на автобусах, другие уезжают самостоятельно.