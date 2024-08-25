Аксенов: около 100 человек эвакуируют из СНТ в Крыму из-за лесного пожара

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Из-за лесного пожара у поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма власти решили эвакуировать около 100 человек из СНТ «Рассвет». Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его информации, некоторые покинут садоводство на автобусах, другие уезжают самостоятельно.
«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно», — написал он.Аксенов добавил, что огонь может перейти и в район СНТ «Волна», однако спасатели МЧС делают все возможное, чтобы остановить пожар.
Он также добавил, что большая часть жителей СНТ уехала в поселок Орджоникидзе, и в пунктах временного размещения сейчас никого нет.
«Прошу доверять только официальным источникам информации и не верить слухам», — призвал Аксенов.Читайте также:
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