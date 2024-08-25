Площадь лесного пожара в Крыму выросла до 15 га, объявлена эвакуация двух СНТ

Видео: МЧС России
Площадь лесного пожара, который разгорелся на юго-востоке Крыма, выросла до 15 гектаров, объявлена эвакуация двух СНТ. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. К тушению привлекли более 280 специалистов и 83 единицы техники, указано в публикации.
«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — говорится в сообщении ведомства.По данным МЧС, эвакуацию проводит в превентивных целях из СНТ «Рассвет» и «Волна». Для людей уже развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из СНТ «Рассвет» эвакуировали около 100 человек.
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