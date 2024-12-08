Площадку у квартиры Мизулиной измазали фекалиями

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В Москве 16-летний подросток измазал фекалиями площадку перед квартирой, в которой зарегистрирована российский общественный деятель, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. За это ему обещали заплатить 500 долларов.
Парень отправился к дому Екатерины Мизулиной в Погорельском переулке 1 декабря, сообщает телеграм-канал Baza. Там он поднялся на нужный этаж и испачкал лестничную площадку около её квартиры. На следующий день видеозапись с результатами его «работы» появилась в сети.
Через неделю Мизулина опубликовала ролик с извинениями подростка. Она рассказала, что подросток состоял в экстремистском чате, связанном с Украиной. По его словам, задание нагадить около жилища общественницы он получил в Telegram. За это ему обещали хорошее вознаграждение, однако никаких денег он не получил.
Сейчас на парня оформлен административный протокол. Кроме того, его отца оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Через неделю Мизулина опубликовала ролик с извинениями подростка. Она рассказала, что подросток состоял в экстремистском чате, связанном с Украиной. По его словам, задание нагадить около жилища общественницы он получил в Telegram. За это ему обещали хорошее вознаграждение, однако никаких денег он не получил.
Сейчас на парня оформлен административный протокол. Кроме того, его отца оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Александр Бойцов