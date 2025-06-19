«Плотские утехи»: Полицейские лишились работы, занявшись сексом на рабочем месте
На Кипре два полицейских были уволены после того, как днём их засняли во время секса в служебной машине, пишет Daily Mail.
Происшествие случилось на юго-востоке страны в городе Ларнака. Местный житель увидел как женщина и мужчина в полицейской форме занимались сексом в припаркованном служебном автомобиле, снял происходящее на камеру и выложил в интернет.
Видео быстро разошлось в социальных сетях и вызвало общественный резонанс. Пользователи соцсетей указали на двойные стандарты, отметив, что обычного человека за подобные «дела» арестовали бы. Кроме того, комментаторы указали на несоответствие поведения полицейских с их обязанностями.
Полиция Кипра начала уголовное и дисциплинарное расследование по факту произошедшего. Известно, что один из сотрудников полиции находился на дежурстве, что усугубляет ситуацию.
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