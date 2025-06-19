Жителя Дзержинска, обвиняемого в жестоком убийстве своей девушки, арестовали

19 июня 2025, 18:14

СК: обвиняемого в убийстве девушки в Подмосковье арестовали до 17 августа

Фото: iStock/Thomasaf

Житель Дзержинского, который задушил девушку из ревности, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.