Жителя Дзержинска, обвиняемого в жестоком убийстве своей девушки, арестовали
Житель Дзержинского, который задушил девушку из ревности, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Уточняется, что он дал признательные показания.
На судебном заседании злоумышленник просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. С учетом позиции Люберецкой городской прокуратуры суд заключил жителя Дзержинского под стражу до 17 августа этого года.
Ранее сообщалось, что девушка в Подмосковье убила своего парня из-за того, что он ее ревновал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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