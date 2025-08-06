По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомедова арестовано имущество на 3 млрд руб

06 августа 2025, 10:27

Фото: iStock/Michał Chodyra

Было арестовано имущество на сумму около 3-х миллиардов рублей по делу о мошенничестве, по которому проходят бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов и другие фигуранты дела. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.





Магомедов обвиняется в хищении у государства предприятия «Дагнефтепродукт». Экс-госсекретарь осуществил данное преступление с помощью мошеннической схемы, а именно использовал государственный ресурс для незаконного перевода предприятия в республиканскую собственность. Далее он продал «Дагнефтепродукт» подконтрольным лицам по заниженной цене. По данному факту Генпрокуратура подала антикоррупционный иск.





«Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей», — рассказали в ФСБ.