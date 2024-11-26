По делу погибшей в загоне для свиней школьницы арестовали 40-летнего соседа

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Старший помощник руководителя главка СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова объявила, что в Красноярском крае задержали 40-летнего мужчину — его подозревают в нанесении телесных повреждений 17-летней школьнице, которая была разорвана свиньями в загоне.
В селе Ушканка Красноярского края 23 ноября нашли тело 17-летней девушки в загоне для свиней. Школьница следила за домашним хозяйством, пока её родителей не было дома. Тело девушки вечером обнаружил её друг. Когда он зашел в свинарник, то увидел разорванное тело одиннадцатиклассницы в свинарнике.
По делу арестован 40-летний сосед пострадавшей. В рамках оперативно-следственных мероприятий, правоохранители выяснили, что мужчина на протяжении длительного периода конфликтовал с соседями. Выяснив, что родители школьницы уехали, фигурант дела решил пробраться в их сарай и убить животных. В сарае его увидела одиннадцатиклассница. Чтобы сокрыть преступление, мужчина ударил ее по голове и скрылся. От удара девушка потеряла сознание и упала в загон со свиньями — там находилась агрессивная свиноматка.
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