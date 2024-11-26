По делу погибшей в загоне для свиней школьницы арестовали 40-летнего соседа

Страшная трагедия произошла в ночь с 16 на 17 ноября в подмосковном городе Ногинске. В квартире на улице 3-го Интернационала были обнаружены тела 39-летней женщины и ее 14-летней дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».