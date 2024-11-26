«Ударил девушку рогом»: подробности гибели школьницы в загоне для свиней

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17-летняя девушка, погибшая в Красноярском крае в загоне для свиней, могла потерять сознание от удара быка рогом, после чего её искусали свиньи, передало региональное СУ СК России по региону.
«В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на неё напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов», — подчеркнули в СК России.
Во время осмотра места инцидента быков внутри сарая не было, они убежали. Наряду с тем большая часть свиней была закрыта в стойле. Погибшую покусали небольшие животные — они смогли пролезть через дыры в загоне. Следователи рассказали, что по уголовному делу выполняются оперативные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Ольга Енгалычева